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UBP Gençlik Kolları’ndan Elcil’e eleştiri

31 Ocak 2019 Perşembe 16:56
UBP Gençlik Kolları’ndan Elcil’e eleştiri

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i kınadı.

UBP’nin 6 ilçe gençlik kolları ve UBP Parti Meclisi gençlik kontenjanı üyeleri adına yapılan ortak açıklamada, Elcil’e, Türkiye’ye karşı gerçek dışı iddialarla bulunma eleştirisinde bulunuldu.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk öğretmeni, öğretmenlerimizin geneli Atatürkçü olmakla birlikte ne yazık ki KTÖS yöneticileri Atatürkçülük ’ten uzak gaflet ve dalalet içindedirler. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in 28 Ocak Pazartesi günkü yazılı açıklamasında hangi nedenle olursa olsun Türkiye’ye yaptığı eleştiriler, yalandır, yersizdir ve düşmancadır” ifadeleri kullanıldı.

UBP gençliği olarak, KTÖS Genel Sekreteri’nin Anavatan Türkiye hakkındaki ithamlarını şiddetle kınayıp, “içinde bulundukları gaflet halinden” kurtulmaya davet etti.

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