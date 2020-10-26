UBP GENEL BAŞKAN ADAYI DURSUN OĞUZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, UBP Genel Başkan adayı Dursun Oğuz, genel başkanlığa neden aday olduğuna ve kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk olan Dursun Oğuz, adaylığı öncesinde 3 yıllık genel sekreterlik görevi yaptığını, parti içi organlarıyla iyi ilişkiler kurduğunu söyledi.

UBP üyelerinin öncelikli tercihinin ülke menfaatleri olduğuna vurgu yapan Oğuz, ülke için adalet arayışı içinde olduğunu da ifade etti.

Adaylık kararının kendi hür iradesiyle olduğunu altını çizen Dursun Oğuz, “Bugüne kadar partim için ne yaptım, genel sekreterlik dönemimde ne yaptım, bakanlığım dönemimde ne hizmetler verdim bunlarla değerlendirilmek istiyorum” dedi.

Oğuz, Genel Başkanlık seçimi sürecinde bir ittifak arayışınız var mı cumartesi gününe kadar adaylıktan çekilme düşünceniz olur mu şeklindeki bir soruya ise şöyle cevap verdi:

“Hayır, öyle bir niyetim yok. Daha aday olur olmaz bu yönde algı yaratılmaya çalışıldı. Sonuna kadar bu yarışta yer alacağım. Aday fazlalığı UBP içinde bir kırgınlığa, kutuplaşmaya yol açmayacak. Parti tabanının da ayrımcılıktan rahatsız olduğunu görüyoruz. Önümüzde bir koalisyon ve bir seçim ihtimali var bu zorlu sürece kırgınlıklarla giremeyiz. Önümüzdeki süreçte ülke menfaatleri için yeni bir seçim değil mevcut hükümet ya da alternatif hükümet seçenekleriyle icraatlara devam etmeliyiz.”

“UBP’de genel başkan adayları köylere kadar seçim ofisi kurdu ciddi paralar harcanıyor siz bir bütçe ayırdınız mı?” şeklindeki bir soruya da Oğuz, “Benim gelirim belli giderim belli eşimle birlikte maaşımız var. Onun dışında ne sponsorum var ne finansörüm var ben icraatlarımla fikirlerimle varım beni çalışmalarımla değerlendirsinler ama herkesin imkanlarına da saygı duyuyorum.” Şeklinde cevap verdi.