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UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, bugün için toplantı çağrısı yaptı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Parti Meclisi’ni Kurultay’la ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı.

09 Eylül 2021 Perşembe 08:38
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UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, bugün için toplantı çağrısı yaptı

Toplantı bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’de yapılacak. Açıklamasında salgın sürecinden geçildiğine işaret eden Saner, “17 bin üye ve ülkenin sağlığı göz önünde bulundurularak Parti Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi’nde alınan kararla sadece bir merkezde değil iki merkezde oy kullanılması yoluna gidildiğini, bu kararları sabote edici davranışların ülke insanı ve parti üyelerine zarar vereceğini” vurguladı.
        
 

Son Güncelleme: 09.09.2021 16:57
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