Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
261.311
DOLAR
6.7608
STERLİN
8.6532
EURO
7.8865
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...

UBP Genel Başkanı Özgürgün’den hükümete çağrı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümete, “Tüm kesimlerin önerilerini dikkate alarak gerekli adımları atma” çağrısında bulunarak,  “Bizden öneri bekliyorsanız UBP milletvekillerinin önerilerini Meclis tutanaklarından okuyun. Gerekli mesajı alırsınız” dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:00
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den hükümete çağrı

Özgürgün, UBP Bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada “acemiler mangası” diye nitelediği hükümeti “beceriksizle” ve ‘ben bilirim ben yaparım” edasıyla hareket ederek hiçbir öneriyi dikkate almamakla suçladı.
 

Hüseyin Özgürgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“ Aylardır defalarca uyarmamıza, Meclis kürsüsünden çağrı yapmamıza ve tedbir alınması gerektiğini söylememize rağmen, inatla ve hırsla kurulmuş ‘dört başlı’ hükümet ‘ben bilirim, ben yaparım’ edasıyla hiçbir önerimizi kale almadan yoluna devam edip gelinen aşamada dövizin de ani yükselmesiyle duvara toslamış, ülkeyi yangın yerine çevirmiştir. Bu kadar zamandır önerilerimizi dikkate almazken bizlerden çözüm önerisi istemeleri manidardır. Bizden öneri bekliyorlarsa UBP milletvekillerinin aylardır yapmış oldukları önerileri Meclis tutanaklarından alıp okusunlar ve uygulasınlar. Gereken mesajı alacaklardır.”

Hükümetin bu şekilde devam etmesi halinde halkın gelirinin yoksulluk sınırının çok altına düşeceğini ve seri iflasların başlayacağını söyleyen Hüseyin Özgürgün şöyle devam etti:
“Evet döviz yükselmiş olabilir, fakat bunun vatandaşa yansımasının daha düşük olması için de alınabilecek birçok tedbir vardır ve uygulanması gerekmektedir, bizim hükümet ettiğimiz dönemde de döviz yüzde 30’un üzerinde artmış fakat bu artışları vatandaşa yansıtmamak için gerekli tedbirleri almıştık. Asgari ücretle geçinen bir ailenin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Bu ücret ancak kira ve elektriğe yeter. Hükümetin asli görevi burada ortaya çıkmaktadır, hükümet edenler vatandaşının refah içinde geçinmesi için alternatifler üretmek zorundadır.”

Son günlerde yapılan eylemlere de değinen Özgürgün, “Sendikalar ve sivil toplum örgütleri dövizin de artışını göz önünde bulundurarak, çok sabırlı bir şekilde bu güne kadar alternatifler üretip hükümetle görüşmüşlerdir fakat amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olan hükümet ‘ben yaparım olur’ mantalitesi ile sendikaları dikkate almayarak kendi kafasındaki adımları atmış ve memleketi kilitlenecek noktaya getirmiştir” dedi.

Özgürgün, “Hükümeti inatlarından vazgeçip, diğer kesimlerin önerilerini dikkate alarak, memleketi doğru dürüst yönetmeleri ve ülkeyi daha büyük kaosa sürüklemeden gereken tedbirleri bir an önce almaları konusunda uyarıyorum” ifadelerine yer verdi.

banner22
Son Güncelleme: 30.08.2018 10:35
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemçağrıEkonomiHükümetHüseyin ÖzgürgünUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı
Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim