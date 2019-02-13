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UBP Genel Başkanı Tatar hükümeti eleştirdi

UBP Genel Başkanı Tatar Çatalköy’ü ziyaret etti

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:42
UBP Genel Başkanı Tatar hükümeti eleştirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar dün akşam Çatalköy”ü ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çatalköy UBP örgüt binasında konuşan Ersin Tatar, “Dışişleri Bakanı Özersay’ın federasyon olamayacağını açıkladığı gün, Başbakan federasyonu savunmak üzere bazı Rum parti başkanları ile ara bölgede buluştu” iddiasında bulundu.

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“Bir hükümette, ülkenin en önemli konularından biri ile ilgili Başbakan başka, Dışişleri Bakanı başka konuşamaz. Konuşuyorsa, birinden biri istifa eder” diyen Tatar, “Sayın Kudret Özersay doğru bir şekilde federasyon olamayacağını anlatan demeç veriyor, Sayın Tufan Erhürman Rum parti başkanları, federasyon kurulması için ara bölgede toplantıya katılıyor, federasyon lehine açıklama yapıyor. Böyle bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin dağılmış durumda olduğunu iddia eden Tatar, sadece Kıbrıs konusunda değil diğer bazı konularda da derin görüş ayrılıkları olduğunu öne sürdü.

Tatar, “Birçok uzmanın da dediği gibi asıl yanlış 50 yıldır denenmesine rağmen başarılamayan federal çözüm için bu denemeden de bir sonuç alınamayacağı önceki denemelerde kesin olarak ortaya çıkmışken bir deneme daha yapmaktır” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, konuşmasında “ halkın beklentisinin Kıbrıs konusunun çözümü değil, iyi idare, daha temiz bir ülke, yollar, gelişmiş telekomünikasyon hizmeti ve refah seviyesinin artması olduğunu” söyledi . Tatar, “Partisinin bir yandan Kıbrıs konusunda doğruları savunmaya devam ederken diğer yandan ülke kalkınması, halka her alanda daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde çalıştığını” kaydetti.

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UBP Genel Başkanı TatarÇatalköyZiyaretHükümetEleştiriHaberGündemKıbrıs
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Xxx 2019-02-13 21:28:08

Doğru söz sen git ruma çok meraklıysan..ibne çocuğu hitabına dikkat et

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Doğru Söz 2019-02-13 17:15:25

Yani sen bu zeka ve grassoculuk ile sizin parti için yolsuzluk, usulsüzlük, partizanlık, peşkeşçilik, liyakatsizlik, grassocular vs. abidesi diyen Sn. Kutret
Özersay'ı tavlarsan, sana değil ona lanet okuyacağım.

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umit tekin 2019-02-14 00:34:54

Hergun mansetlerde Sn Tatar. Yahu ne cok meraklisiniz hem bos bos konusmaya ,hem de koltuk sevdasina.

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Doğru Söz 2019-02-14 01:39:57

İbne ananın Xxx yaratığıdır.

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Doğru Söz 2019-02-13 17:02:15

Federal çözüm şu ana kadar başarılanmadı. Doğru. Güney Kıbrıs Avrupa Birliğinin bir üyesi İsrail Amerika Fransa Italya Mısır ile doğal gaz ortağı ve bu ülkelerin bazıları ile askeri işbirliği ve savunma anlaşmaları var iken sen hangi ülkeye senin arzu ettiğin bir oluşumu değil kabul ettirmek, konuşacak olanı bile bulamazsın. Bulursan hadi başla, arkandayız. Bulamayacağını bile bile ise lütfen artık aptallar oynayın diye boş konuşma!

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Doğru Söz 2019-02-14 01:56:03

Xxx rumuzlu yaratık, iddiaya girerim ananın doğurduğu piçtir ibne!. Gel birlikte rapor alalım, ak kara belli olsun! Hodri meydan...

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