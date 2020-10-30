UBP Genel Başkanlık seçiminde oy pusulasındaki sıralama belirlendi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki aday sırası belli oldu.

31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan 11. UBP Olağanüstü Genel Kurultayı’nda ilk sırayı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz alırken, Girne Milletvekili Ünal Üstel ikinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu üçüncü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu dördüncü, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan cumartesi günü gerçekleştirilecek olan UBP kurultayında ilk kez dijital oylama yapılacak bu nedenle seçim sonuçlarının 15 dakikada netleşmesi bekleniyor.