Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

UBP Genel Başkanlık seçiminde oy pusulasındaki sıralama belirlendi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki aday sırası belli oldu.

30 Ekim 2020 Cuma 08:43
631 Okunma
UBP Genel Başkanlık seçiminde oy pusulasındaki sıralama belirlendi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki aday sırası belli oldu.

31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan 11. UBP Olağanüstü Genel Kurultayı’nda ilk sırayı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz alırken, Girne Milletvekili Ünal Üstel ikinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu üçüncü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu dördüncü, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan cumartesi günü gerçekleştirilecek olan UBP kurultayında ilk kez dijital oylama yapılacak bu nedenle seçim sonuçlarının 15 dakikada netleşmesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Durumu / 30 Ekim 2020
Hava Durumu / 30 Ekim 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 30 Ekim 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 30 Ekim 2020
1508 test yapıldı, 3 pozitif vaka
1508 test yapıldı, 3 pozitif vaka
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim