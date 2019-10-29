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UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

29 Ekim 2019 Salı 11:18
UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Saner mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin mazlum milletlere örnek olarak kurulması 20’nci yüzyılın en önemli olaylarından biridir. Hiç kuşkusuz ki Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de emperyalizme karşı verdiği mücadele ve kurduğu modern devlet ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. İnanıyoruz ki, pek çok önemli atılımlarla dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelen Türkiyemiz çağdaşlık, demokrasi, insan haklarına saygı, yolundan ayrılmadan, daha adil, barış içinde bir dünya oluşması için verdiği mücadelede başarılı olacak, dünyanın en gelişmiş ekonomileri, güçlü devletleri arasındaki yerini en kısa sürede alacaktır. Kıbrıs Türkü , Atatürkçülük yolundan yürüyerek, Türk Kurtuluş Savaşı’nı örnek alarak, özgürlüğüne kavuştu, kendi Devleti’ni kurdu. Kesinlikle eminiz ki KKTC ve Türkiye sonsuza dek iki devlet , tek millet olarak yaşayıp yüceleceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranAtatürk ve ardaşları ile Cumhuriyet’in yaşaması için canlarını veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor,Türkiyemize nice nice yıllar diliyorum.”

EMT/BRT

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Anahtar Kelimeler:
UBPErsan Saner
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