UBP Genel Sekreteri Oğuz'dan kurultay açıklaması

Oğuz, Girne İlçe Örgütü Başkanı ve parti milletvekili İzlem Gürçağ'ın istifasına yönelik açıklama yaptı.

Oğuz, Girne'de ilçe kadın kolları yönetim kurulu için alınan kararın gerek ilçede, gerekse partide birlikteliği pekiştirmek adına alınmış bir karar olduğuna işaret ederek, iki gün sonra ilçe başkanlığı sona erecek Gürçağ’ın bu şekilde bir açıklama yapması ve görevinden istifa etmesinin doğru bir davranış olmadığını görüşünü ortaya koydu.

Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi'nin büyük bir aile olduğuna değinerek, gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde partinin bu büyüklüğünü rakamlarla ispat ettiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin birlik ve beraberliğini kimsenin yıkmaya gücünün yetmeyeceğini de söyleyen Oğuz, "kurultaydan kaos çıkmasını bekleyenler ya da kaosa oynamaya çalışanlar umduklarını bulamayacaklardır, Ulusal Birlik Partisi üyeleri sağduyu ile bu kurultayı da şölen havasında atlatacaktır" dedi.

Sadece iki ilçede seçim olacağı da belirten Oğuz, ilçelerin kendi içlerinde uzlaştığını ve seçimsiz olarak örgütlerini ve ilçe başkan ve yönetim kurullarını belirlediklerini söyledi.