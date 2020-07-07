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UBP Girne İlçe Başkanlığı’na Özdemir Berova getirildi

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Girne İlçe Başkanlığı’na, partinin Girne milletvekili Özdemir Berova’nın getirilmesini kararlaştırdı.

07 Temmuz 2020 Salı 15:19
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UBP Girne İlçe Başkanlığı’na Özdemir Berova getirildi

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Girne İlçe Başkanlığı’na, partinin Girne milletvekili Özdemir Berova’nın getirilmesini kararlaştırdı.

Girne İlçe Başkanlığı’na vekalet etmekte olan Asbaşkan Turan Paşa da görevine devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
UBPÖzdemir Berova
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