UBP Girne İlçe Başkanlığı’na Özdemir Berova getirildi

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Girne İlçe Başkanlığı’na, partinin Girne milletvekili Özdemir Berova’nın getirilmesini kararlaştırdı.

Girne İlçe Başkanlığı’na vekalet etmekte olan Asbaşkan Turan Paşa da görevine devam edecek.