Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Hava daha da soğuyacak!
Kapat

UBP Girne Kadın Kolları’nın yeni başkanı Burcu Başay Karakaya oldu

UBP Girne Kadın Kolları Başkanlığı’na Burcu Başay Karakaya atandı.

21 Mart 2022 Pazartesi 21:51
73 Okunma
UBP Girne Kadın Kolları’nın yeni başkanı Burcu Başay Karakaya oldu
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanlığı’na Burcu Başay Karakaya atandı.

Karakaya ile ilgili resmi kararı UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay duyurarak, kararın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alındığına vurgu yaptı.

Kutay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“UBP Girne İlçe Yönetim Kurulu 15 Mart 2022 günü gerçekleştirmiş olduğu İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’nda uzun zamandır boş durumda bulunan Girne İlçe Yönetim Kurulu Kadın Kolları Başkanlığı görevine Burcu Başay Karakaya’nın atanabilmesi için oy birliği ile UBP Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunma kararı almış. UBP Merkez Yönetim Kurulu’nda 19 Mart 2022 günü gerçekleştirmiş olduğu toplantısında oy birliği ile Burcu Başay Karakaya’nın UBP Girne İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanması yönünde karar almıştır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 5 bin 286 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 5 bin 286 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Rum Enerji Bakanlığı: 'Glafkos-2' yatağında yüksek kaliteli doğal gaz bulundu
Rum Enerji Bakanlığı: 'Glafkos-2' yatağında yüksek kaliteli doğal gaz bulundu
Başbakan Sucuoğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti
Başbakan Sucuoğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim