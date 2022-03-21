UBP Girne Kadın Kolları’nın yeni başkanı Burcu Başay Karakaya oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanlığı’na Burcu Başay Karakaya atandı.

Karakaya ile ilgili resmi kararı UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay duyurarak, kararın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alındığına vurgu yaptı.

Kutay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“UBP Girne İlçe Yönetim Kurulu 15 Mart 2022 günü gerçekleştirmiş olduğu İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’nda uzun zamandır boş durumda bulunan Girne İlçe Yönetim Kurulu Kadın Kolları Başkanlığı görevine Burcu Başay Karakaya’nın atanabilmesi için oy birliği ile UBP Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunma kararı almış. UBP Merkez Yönetim Kurulu’nda 19 Mart 2022 günü gerçekleştirmiş olduğu toplantısında oy birliği ile Burcu Başay Karakaya’nın UBP Girne İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanması yönünde karar almıştır."