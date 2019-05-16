UBP-HP görüşmesi 14.00’te yapılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hükümet çalışmaları olumlu ya da olumsuz sonuçlanana dek yapılacak yönlendirici, yanıltıcı, yanlış haberlere, sosyal medya paylaşımlarına kimsenin itibar etmemesini" istedi.
Koalisyon hükümeti kurma çalışmalarımız yeni başlamıştır. Umarım başarı ile sonuçlanır ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracak bir hükümeti kurarız. O nedenle kimse, hükümet çalışmaları olumlu ya da olumsuz tamamlana dek yapılacak yönlendirici, yanıltıcı, yanlış haberlere, sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesin.”