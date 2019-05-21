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UBP-HP görüşmesi başladı

Hükümet kurma çalışmaları sürüyor

21 Mayıs 2019 Salı 12:01
UBP-HP görüşmesi başladı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyetlerin toplantısı saat 11.45 sıralarında başladı.

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Görüşmede, UBP’den Genel Sekreter Hasan Taçoy, Milletvekilleri Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu…, HP kanadından ise, Genel Sekreter Yenal Senin, Milletvekilleri Hasan Topal, Jale Refik Rogers, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hazırladıkları uyum protokolü üzerinde çalışacaklarını ve uzlaşı sağlanması halinde bu akşam toplanacak parti meclisinde değerlendireceklerini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Diyalog süreci belli bir şekillenmeye doğru ilerliyor. Henüz sonuçlanmakla birlikte geriye kalan noktalarda bir şekilde aşılabilir diye düşünüyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 21.05.2019 12:17
Anahtar Kelimeler:
UBPHPGörüşmeBaşladıGündem
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Ubp'li 2019-05-21 12:11:03

Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!

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