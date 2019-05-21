UBP-HP görüşmesi başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geldi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyetlerin toplantısı saat 11.45 sıralarında başladı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hazırladıkları uyum protokolü üzerinde çalışacaklarını ve uzlaşı sağlanması halinde bu akşam toplanacak parti meclisinde değerlendireceklerini söyledi.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Diyalog süreci belli bir şekillenmeye doğru ilerliyor. Henüz sonuçlanmakla birlikte geriye kalan noktalarda bir şekilde aşılabilir diye düşünüyorum” dedi.
Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!