UBP-HP görüşmesi tamamlandı

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi heyetleri bugün koalisyon çalışmaları çerçevesinde yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Başkanı Kudret Özersay temel prensiplerin konuşulduğunu sürecin önümüzdeki hafta itibarıyle sonlandırılacağını açıkladılar.

HP’de bugün iki kez kahve içtiğpini ve yakınlaşma olduğunu belirten Tatar, "Karşı taraftan daha fazla alayım noktasında olmamalıyız" dedi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"UBP kendi değerlendirmesini yapacak sonra bizimle paylaşacak

Önümüzdeki toplantılarda bu diyaloğun bir koalisyon ortaklığına dönüşüp dönüşmeyeceği belli olacaktır. Bu sürecin çok uzamaması gerektiği kanaatindeyim. Temel prensiplerle öze dair olarak görüş alışverişleri başlamıştır. Çok geç kalmadan bunu sonlandırmak sorumlu siyasetin gereğidir."

Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı Bugün temel prensipleri görüştük. Pazar günü tekrar buluşmak düşüncesindeyiz

KKTC’nin içinde bulunduğu bu koşullarda süreci hızlandırmalıyız. Bugün kahvelerimizi de içtik dolayısı ile o yakınlaşma olmuştur.

Hafta başında nihayi bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Temel prensiplerde bir gerileme yoktur. Herşey başında konuşulacak. Kudret bey iyi bir müzakerecidir biz de iyi bir müzakere yapacağız. Birbirini istismar etmeden bu işi en adil şekilde çözebilmeyi istiyoruz.