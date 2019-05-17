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UBP-HP görüşmesi tamamlandı

17 Mayıs 2019 Cuma 15:50
UBP-HP görüşmesi tamamlandı
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Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi heyetleri bugün koalisyon çalışmaları çerçevesinde yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Başkanı Kudret Özersay temel prensiplerin konuşulduğunu sürecin önümüzdeki hafta itibarıyle sonlandırılacağını açıkladılar.

HP’de bugün iki kez kahve içtiğpini ve yakınlaşma olduğunu belirten Tatar, "Karşı taraftan daha fazla alayım noktasında olmamalıyız" dedi.

 Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"UBP kendi değerlendirmesini yapacak sonra bizimle paylaşacak

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Önümüzdeki toplantılarda bu diyaloğun bir koalisyon ortaklığına dönüşüp dönüşmeyeceği belli olacaktır. Bu sürecin çok uzamaması gerektiği kanaatindeyim. Temel prensiplerle öze dair olarak görüş alışverişleri başlamıştır. Çok geç kalmadan bunu sonlandırmak sorumlu siyasetin gereğidir."

Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı Bugün temel prensipleri görüştük. Pazar günü tekrar buluşmak düşüncesindeyiz

KKTC’nin içinde bulunduğu bu koşullarda süreci hızlandırmalıyız. Bugün kahvelerimizi de içtik dolayısı ile o yakınlaşma olmuştur.

Hafta başında nihayi bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Temel prensiplerde bir gerileme yoktur. Herşey başında konuşulacak. Kudret bey iyi bir müzakerecidir biz de iyi bir müzakere yapacağız. Birbirini istismar etmeden bu işi en adil şekilde çözebilmeyi istiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
UBP
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Doğru Söz 2019-05-17 17:06:12

Tatar'dan HP 'ye nasihat "karşı taraftan daha fazla alayım noktasında olmanalısınız". En iyisi HP'ye bizi dıştan destekleyin, demenizdir. Bahisciler bu(UBP-HP) olası hükümetin ömrü üzerine iddia açarsa, 6 ay sürmeze para yaptırırım. 1 yıl sürneze garanti yaptırırım.

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