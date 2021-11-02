UBP-HP hükümet görüşmesi tamamlandı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay verimli bir görüşme olduğuna dikkat çekerek, karşılıklı görüş alışverişi yapıldığını söyledi. Özersay, toplantıda kısa sürede ülkeyi seçime götürecek bir erken seçim hükümeti konuşulduğuna dikkat çekti.

Özersay, hükümet olasılıklarının görüşüldüğünü belirterek, “bir kısmında HP yoktur bir kısmında olabilir” dedi.

En başından beridir söylediğimiz geniş tabanlı hükümet önerimizi yineledik” diyen Özersay, “Bize yapılan öneriyi yetkili kurumlarımızda görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erken seçime gidilmesini ve iradenin yenilenmesini istediklerinden bahseden Özersay, toplumsal mutabakat hükümeti olmasını istediklerini ve en azından 3 büyük partinin hükümette yer almasını istediklerini vurguladı. Özersay, Yüksek Seçim Kurulunun salimen yapacağı seçim tarihi üzerinde uzlaşılabileceğini kaydetti.

Faiz Sucuoğlu ise hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili ziyaretlere başladıklarını söyledi. Sucuoğlu, meclisin toplanamadğına dikkat çekerek, “belli ki miyadını doldurdu. Erken seçime gidilmelidir” dedi

Sucuoğlu, “Erken seçim kararı alındıktan sonra 60 gün seçim yasağı olduğuna işaret ederek, “Bu süre içinde mecliste bekleyen yasaların geçirilmesi konusunda fikir birliği var. Alternatif hükümet programları var. HP’nin içinde olacağı hükümet önerisi var. Yapacakları toplantının ardından yarın veya o bir gün cevaplarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Parti Meclisi ile ilgili sayım yapıldığı için UBP grubunu çağırmadıklarına dikkat çeken Sucuoğlu, “Süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Ülkenin daha fazla kaybedecek zamanı yoktur. Teknokrat hükümete olumlu bakmıyoruz. Mecliste temsil edilen partilerin hükümette yer almasını uygun görüyoruz” şeklinde konuştu.