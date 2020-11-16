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UBP-HP hükümeti mi?

UBP Başkan Vekili Ersan Saner icraat hükümeti modelinde aradığını bulamayınca seçim hükümeti için temaslara başladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:25
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UBP-HP hükümeti mi?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevi verdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, arayışlarına devam ediyor.

UBP-DP- YDP modelinin tıkanması sonrasında ibre yeniden UBP-HP’ye döndü. Ancak HP’nin geniş tabanlı hükümet modelini işaret ederek CTP’yi de bu modele katmak istemesi Saner’i sıkıntıya sokuyor. CTP böyle bir modelde yer almak istemiyor.

İcaar hükümeti olarak arayışlarına başlayan Ersan Saner’in partilerin duruşu nedeniyle icraat hükümeti oluşturamayacağını anlaması sonrasında şimdi de seçim hükümeti kurulabilir mi için nabız yoklamaya başladı.

Bu çerçevede bugün UBP yetkilileri diğer partilerin yetkilileri ile gayrı resmi görüşmeler yapıp seçim hükümeti modelini konuştu.

Şu sıralarda UBP merkezinde Bakanların da bulunduğu bir toplantıda konu ele alınıyor.

HP’li yetkililer de kendi aralarında toplantıda…

Ersan Saner'in cumartesi gününe kadar hükümeti kurma şansı var... 15 günlük süre cumartesi günü dolacak.

SES KIBRIS

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