Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

UBP-HP hükümetinin programı bugün Meclis’te görüşülecek

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:46
UBP-HP hükümetinin programı bugün Meclis’te görüşülecek
banner44

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinin programı, bugün Meclis’te görüşülecek…
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümet programının görüşülmesi gündemiyle bugün saat 10.00’da olağanüstü toplanacak…

UBP-HP koalisyonunun, görev süresi boyunca yapmayı hedeflediklerinden oluşan hükümet programı, pazartesi günü Başbakan Ersin Tatar tarafından Meclis’te okunarak milletvekillerinin ve kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Yeni hükümetin programında ekonomik kalkınma birinci öncelik olarak vurgulanırken ciddi bir kalkınma hamlesi amaçlanıyor.Halka “popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” sözü veren yeni hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili politikasının anlatıldığı bölümde ise “AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir” deniliyor.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra program üzerinde görüşmeler yapılıyor…

banner41
Görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde ise bir tam gün sonra Meclis bu kez güven oylaması için olağanüstü toplanacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-HP koalisyon hükümeti Meclis’te 30 koltuğa sahip… (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
UBP-HP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim