UBP-HP hükümetinin programı bugün Meclis’te görüşülecek

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinin programı, bugün Meclis’te görüşülecek…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümet programının görüşülmesi gündemiyle bugün saat 10.00’da olağanüstü toplanacak…

UBP-HP koalisyonunun, görev süresi boyunca yapmayı hedeflediklerinden oluşan hükümet programı, pazartesi günü Başbakan Ersin Tatar tarafından Meclis’te okunarak milletvekillerinin ve kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Yeni hükümetin programında ekonomik kalkınma birinci öncelik olarak vurgulanırken ciddi bir kalkınma hamlesi amaçlanıyor.Halka “popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” sözü veren yeni hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili politikasının anlatıldığı bölümde ise “AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir” deniliyor.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra program üzerinde görüşmeler yapılıyor…

Görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde ise bir tam gün sonra Meclis bu kez güven oylaması için olağanüstü toplanacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-HP koalisyon hükümeti Meclis’te 30 koltuğa sahip… (BRT)