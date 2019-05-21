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UBP-HP Koalisyon Hükümeti için kararlar alındı!

Hükümet protokolü yarın imzalanacak ve bakanlar kurulu listesi cumhurbaşkanına sunulacak

21 Mayıs 2019 Salı 22:08
UBP-HP Koalisyon Hükümeti için kararlar alındı!
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Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti için kararlar alındı.

İki Parti yarın saat 10.00’da Meclis’te hükümet protokolü imzalayacak. Ardından saat 11.00’de ise Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.

UBP’de hükümet kurma için Genel Başkan Ersin Tatar’a verilen tam yetki çerçevesinde HP’yle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç Parti Meclisi’nin bilgisine getirilirken; HP’de ise Parti Meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirip UBP’yle hükümet kurma kararı aldı.

HP Parti Meclisi, UBP’yle hükümete girme kararına, 20’ye karşı 40 oyla vardı.

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