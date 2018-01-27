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UBP ile DP koalisyon görüşmeleri bugün devam ediyor

UBP ile DP bugün genel sekreterlerin başkanlık edeceği heyetler arası toplantı yapıyor...

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:09
UBP ile DP koalisyon görüşmeleri bugün devam ediyor
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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), koalisyon görüşmeleri çerçevesinde Demokrat Parti (DP) ile başlattığı temaslara bugün de devam ediyor.

UBP ile DP saat 10.30’da DP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek genel sekreterlerin başkanlık ettiği heyetler arası toplantı yapılıyor.

Koalisyon görüşmelerine önceki gün başlayan UBP, CTP’yi ziyaretinin ardından dün de TDP, DP ve YDP ile görüşmüştü.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ilk görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda, çalışmalarına bugün devam edeceklerini belirtmişlerdi.

DÖRTLÜ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Bu arada dörtlü koalisyon görüşmelerini tamamlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), parti içi değerlendirmelerine pazartesi başlayacak.

Dört partinin, koalisyon çalışmalarının sonunda ulaşılan uzlaşıları pazartesi parti yetkili kurullarında değerlendirmesi bekleniyor.

ÖZCAFER

UBP-DP heyetleri genel sekreterler başkanlığında bir araya geldi. Özcafer:4’lü ve 3’lü koalisyon calişmaları sürüyor. Konuyu Pazartesi günü PM’de görüşeceğiz

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Son Güncelleme: 27.01.2018 14:00
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Lefkoşalı 2018-01-27 15:13:15

Bir DP taraftarı olarak diyorum ki; Eğer ki Serdar Denktaş,şaibelerle dolu ve memleketi bu hale sokmuş ubp ile yanılıp da bir ortaklığa girerse sonu olur.Hiç kimse ubp ile bir ortaklık istemezken çıkar ve daha önemlisi koltuk uğruna böyle bişeye kalkışırsa partisine çok yazık edecek! Bizden söylemesi...

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