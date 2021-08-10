UBP Kurultayı öncesi “Öncü” Açıklaması

Yazılı açıklama yapan Nahit Öncü, “ülkemiz ve partimiz önemli bir döneçten geçiyor. Amacım bu süreçte Ulusal Birlik Partisini genelde ve yerelde iktidar yapmak. Bu konuda üyelerimizin de desteği ile yeni bir kan yeni bir heyecan ile partimizi en güçlü konuma gelmesini sağlamaktır” dedi.

UBP Gazimağusa ilçe Başkan adayı Nahit Öncü’nün konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle;

"Örgütümüz tarafından bize verilen her görevi yerine getirmeye çalıştık. En güzel anlarımda ve en zorlu dönemlerimde partim her zaman hayatımın odak noktası oldu."

"Konuşacağız, anlatacağız, belki aramızda tartışacağız ama en doğrusunu aile olarak gördüğümüz örgütümüz içinde bulacağız. Kim ne derse desin, yolumuz belli. Biz bu partiyi yerelde ve genelde iktidar yapmak istiyoruz. Büyüklerimizin de bize olan desteği, güveni, inancı ile güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.

Ulusal Birlik Partisine 17 yaşımdan buyana emek vermiş, 45 yaşında Gazimağusa İlçe Başkanlığına aday olan bir kardeşiniz olarak gençliğimin heyecanı ve iktidara inancımla kendimi, ailem bildiğim siz değerli partililerime emanet ediyor, bu yolu birlikte yürüyeceğimize inanıyorum."

Hiç tartışmadan birbirimizi kırmadan kol kola daha büyük zaferleri hak ettiğimizi göstermeliyiz. Yerel yönetimler ve iktidar bizim olmalı. Bu doğrultuda birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız. Ben bugüne kadarki birikimlerim ile bu sorumluluğu arkadaşlarımız ile birlikte yüklenmeye hazırım.

Partimizin gelecek ay yapılacak kurultayı öncesi Gazimağusa ilçe Başkanlığı için aday olacağımı bu vesile ile kamuoyuna ve partililerimize açıklamak istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Nahit Öncü Kimdir

Ulusal Birlik Partisine17 yaşında gençlik kollarında görev alarak hizmet vermeye başladım. Sonrasında Gazimağusa Suriçi örgüt başkanı 3 dönem parti meclis üyeliği görevlerinde bulundum. Gazimağusa Belediye meclis üyeliği ve belediye as başkanlığı görevlerinde bulundum.