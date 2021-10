Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında Çideğm Aydın, Aytuğ Türkkan, Bahar Sancar ve Alihan Pehlivan gün boyunca yaşanan tüm gelişmeler değerlendiriliyor.

İki gün boyunca sürecek olan kurultay maratonunu an be an bizlerden takip edebilirsiniz...