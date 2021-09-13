UBP KURULTAYINA DOĞRU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de son durum ne?

Genel Başkan adayları Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre aylardır süren tartışmanın ardından geçen hafta mutabakata varmış ve kurultayın 30-31 Ekim arasında yapılmasına karar verilmişti.

Hafta başından itibaren örgüt başkanlığı seçimleri ve 9 Ekim’de de ilçe kongreleri yapılacak. İskele, Lefke ve Lefkoşa’da ilçe başkanlığı seçimleri olmayacak.

Güzelyurt, Girne, Gazimağusa’da ise İlçe başkanlıkları için yarış olacak.

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İskele ilçesinde Metin Güllü tek aday olarak seçimlere girmeye hazırlanıyor. Mevcut başkan Osman Kırşan aday olmayacağını ve yapılacak ilk erken genel seçimlere hazırlanacağını söyledi.

Lefke’de mevcut başkan Adil Özgey yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Şuana kadar karşısına bir rakip çıkmadı. Özgey politikada kendisine hedef olarak Lefke Belediye Başkanlığı olarak belirlemiş durumda.

Lefkoşa Gardiyanoğlu ile devam. Başkentte UBP yoluna Sadık Gardiyanoğlu ile yoluna devam etme kararı aldı. Gardiyanoğlu, şuan tüm genel başkan adaylarının da desteğini arkasına almış gibi gözüküyor. İlçe yönetiminde de ufak değişikliler ile yoluna devam etme kararı alan Gardiyanoğlu tek aday olarak 9 Ekim’e hazırlanıyor.

Güzelyurt’ta Gündüz ve Uzun aday. UBP’de kıyasıya yarışın olacağı ilçelerden bir tanesi Güzelyurt. Mevcut ilçe Başkanı Milletvekili Menteş Gündüz ile eski ilçe Başkanlarından Osman Uzun 9 Ekim’de ilçe başkanı olmak için kıyasıya bir yarış içerisinde olacaklar. Açıkçası her iki adayında güçlü olması buradaki yarışı daha da heyecanlı kılıyor.

Girne’de 3 aday var şimdilik. Girne ilçesinde UBP ilçe Başkanı olmak için Cafer Barutcuzade, Necdet Numan ve Bülent Kutay aday olduklarını açıkladılar. Girne’nin bir başka güçlü ismi Hasan Uzun ise henüz net kararını vermiş değil. Girne’de de yarışın çok çetin geçeceği şimdiden belli. Girne ilçe seçimlerinde genel başkan adayların takınacakları tutum adayların yarışı kazanması veya kaybetmesi adına önemli.

Gazimağusa UBP ilçe Başkanlığı için mevcut başkan Olsan Oran’ın karşısına bu kez iş adamı Nahit Öncü çıktı. Her iki adayda oldukça güçlü. Gazimağusa’da ilçe başkanlığı için adı geçen bir başka kişi ise Hüseyin Duvarcı. Duvarcı henüz kesin kararını vermiş değil. Bu hafta sonuna kadar düşüneceğini ve nihai kararını hafta sonu vereceğini söyledi.

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9 Ekim’de yapılacak UBP ilçe Başkanlığı yarışı için aday olmak isteyen adaylar 48 saat öncesinde UBP Genel Merkezine aday dilekçelerini vermek zorunda. Biz yazımızı bugünün durumuna göre yazdık. İlerleyen günlerde yeniden yazımızı güncelleyeceğiz.