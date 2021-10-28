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UBP Kurultayında iki günlük seçim maratonu nasıl olacak?

UBP Milletvekili Özdemir Berova, hafta sonu gerçekleştirilecek olan UBP Kurultayı hakkında konuştu, iki gün boyunca gerçekleştirilecek seçim süreci ile ilgili detayları aktardı.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:25
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UBP Kurultayında iki günlük seçim maratonu nasıl olacak?
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak soruları yanıtladı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan UBP Kurultayı hakkında konuşan Berova, herhangi bir aksi durum beklemediğini söyledi.

İKİ GÜNLÜK KURULTAY NASIL OLACAK?

İki gün boyunca gerçekleşecek olan seçim hakkındaki detayları da paylaşan Berova, ilk günün ardından sandıkların ‘muhafaza edileceğini’ belirtti.

Seçimin 30 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında başlayacağını aktaran UBP Girne Milletvekili Berova, akşam 21.00 sıralarında da sandıkların kapatılıp, muhafaza altına alınacağını ifade etti.

Ertesi gün saat 09.00 sıralarında yeniden sandıkların açılarak oy işleminin devam edeceğini belirten Berova, akşam 19.00 sıralarında oy verme işlemlerinin tamamlanacağını ve tahmini en geç 21.00-22.00 sıralarında da oy sayım işlemlerinin sonuçlanacağını aktardı.

ÜÇ ADAY YARIŞIYOR

UBP 22. Olağan Kurultayında Ersan Saner’in adaylıktan çekilmesinin ardından 3 aday yarışıyor...

Adaylar arasında geçen yıl gerçekleştirilen ve ‘tamamlanamayan’ kurultayda yarışan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy bulunuyor... Öte yandan bir diğer aday ise Zorlu Töre...

GEÇEN SENE ‘SONUÇLANAMAYAN’ KURULTAY NASIL SONUÇLANMIŞTI?

2020 Ekim ayında yapılan kurultayda Faiz Sucuoğlu 2 bin 706, Hasan Taçoy da 2 bin 102 oy almış, 694 oy farkla ilk tur tamamlanmıştı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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