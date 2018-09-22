UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu oldu

UBP Lefke İlçesi’nden yapılan açıklamaya göre, partinin 21. Olağan Kurultay’ı öncesinde örgüt ve ilçe seçimlerinin tamamlanmasına iki gün kalırken bugün adaylık başvurularının son günü olması dolayısıyla tüm adaylar başvurularını gerçekleştirdi.

Bu çerçevede UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları’nda konsensüs sağlanarak yeni başkan Yusuf Davutoğlu ve on iki kişilik yönetim kurulu göreve geldi.

UBP’den yapılan açıklamada, “Üyelik sistemi dolayısıyla ülkemizde doğrudan demokrasinin uygulandığı tek parti olan Ulusal Birlik Partisi’nin böylesi demokratik ve uzlaşmacı bir görünümde olması demokrasi kültürümüzün gelişmesi açısından da önemli bir fayda sağlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.