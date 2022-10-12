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UBP Lefkoşa adayı belirlendi mi ?

12 Ekim 2022 Çarşamba 17:15
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UBP Lefkoşa adayı belirlendi mi ?



ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 47.yıldönümü nedeniyle şölen düzenledi. 

Düzenlenen şölende UBP’nin bazı belediye başkan adayları açıklandı fakat başkent Lefkoşa için herhangi bir isim zikredilmedi. 

Gündem Kıbrıs’ın siyasi kulislerden elde ettiği bilgilere göre Ulusal Birlik Partililer Başkent için milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ismi üzerinde duruyor. 

Özellikle Başkent Lefkoşa’da güçlü bir isim çıkarma hedefinde olan UBP, Sadık Gardiyanoğlu’nun Lefkoşa’lı oluşu ve tanınmış, spor camiasında bilindik bir isim olması nedeniyle bu isim üzerinde ısrarlı.

Son Güncelleme: 12.10.2022 18:18
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