Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi dayanışma yemeği düzenledi.

UBP’den verilen bilgiye göre, dün akşam Elysium'da yer alan dayanışma yemeğinde konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Halkın UBP ile olduğunu ve UBP’yi desteklediğini” belirterek, bunu her yerde gördüklerini kaydetti.

Tatar, “yemeğe sadece Lefkoşa İlçesi’nin katıldığını ve salonun dolup taştığını, birçok partinin seçim dönemi bile böyle kalabalık toplayamadığını” ifade ederek, şunları kaydetti:

“İşte UBP'nin büyüklüğü burada ortaya çıkıyor, yeni dönemde herkes bizi iktidarda görmek istiyor. ‘UBP muhalefet yapamaz’ diyorlar. Bu ‘Al-Ver hükümeti’ gündemi saptırmak için uğraşıyor, bunların söyleyecek bir şeyleri de, iş yapacak halleri de kalmadı. Biz Dr. Küçük ve Denktaş’ın izinde giden KKTC’nin teminatı bir partiyiz, ülke genelinde herkesin inandığı bir UBP için birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz."

3. Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ise yaptığı konuşmada, UBP yemeğinde gördüğü coşkunun kendisine eski günleri hatırlattığını söyledi ve bu birlikteliği düzenleyen ilçe başkanına teşekkür etti.Eroğlu, “Bu gece gördüm ki UBP tek başına iktidara hazırdır. UBP’de hareket başladı, taban iktidar istiyor" diye konuştu.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında, “UBP seçim için yaratılmış bir partidir, tabanımız her seçim zamanı kenetlenir ve seçimden birinci çıkar, bugüne kadar hep öyle oldu, tavanımız tabanımız birdir" dedi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da yaptığı konuşmada, “Bu ülkede kalkınma hamlelerine imza atan UBP'dir, halk artık iktidarda Ulusal Birlik Partisi'ni görmek istiyor. UBP'ye oy vermeyenler bile mevcut hükümetten bıkıp usandıklarını dile getirmektedirler” ifadesini kullandı.