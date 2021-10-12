UBP Lefkoşa İlçesi kurultayda 'tarafsızlık' kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bu akşam ilk ilçe toplantılarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Gardiyanoğlu, “Bu dönem daha hızlı, daha net ve daha kararlı yolumuza başladık. İlçe olarak 30-31 Ekim tarihinde yapılacak olan kurultayımızda aday olan 4 değerli vekilimize başarılar dileriz” dedi.

Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“İlçe kademeleri; İlçe Yönetim kurulu, İlçe Örgüt başkanlarımız, İlçe Kadın Kolları, İlçe Gençlik kolları, Disiplin ve Denetleme kurullarımız yapılacak olan kurultayda bölgemizde bir ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, birliğimize ve bütünlüğümüze herhangi bir gölge düşmemesi için tarafsızlık kararı almıştır.”

Bu akşam yapılan oylamada İlçe Saymanlığına Tahsin Altıncıoğlu, İlçe yönetim kurulu sekreterliğine Kemal Kerem ve İlçe Asbaşkanlığına Mustafa Akyön oy birliği ile seçildiklerini duyuran Gardiyanoğlu, “Yeni dönemin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.