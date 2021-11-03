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UBP Lefkoşa PM üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi...

03 Kasım 2021 Çarşamba 08:32
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UBP Lefkoşa PM üyeleri belirlendi
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Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi

İşte kazananlar:

1 - Hakan Fellahoğlu

2- Halil Esendağlı

3- Kemal Oktar

4- Ahmet Savaşan

5- Aydın Soyer

6- Mehmet Aktunç

7-Süreyya Gürses

8- Hüseyin Paşa

9- Fisun Özsun

10- İsmail Kofalı

11- İbrahim Basri Kuyucuoğlu

12- Mevlüt Osmanoğlu

13- Menteş Aytaç

14- Mehmet Özçelik

15- Aydın Amca

16-Ahmet Keskin

KADIN KOTASI

1- Özlem Uzun Sefer

2-Özen Hürses

3-Özlem Bendeşan

GENÇLİK KOTASI

1- Aysel Töre

2-Orhan Sönmezer

3- Melis Müjde

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiLefkoşa PM
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