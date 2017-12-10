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UBP'li Güzelyurtlü ve Lefkeli kadınlar buluştu

UBP Güzelyurt- Lefke kadınları buluşması Gaziveren’de gerçekleşti.

10 Aralık 2017 Pazar 13:56
UBP'li Güzelyurtlü ve Lefkeli kadınlar buluştu
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UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili adayları ile UBP’nin bölgedeki kadın örgütlerinin buluşmasına, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Genel Sekreter Dursun Oğuz’un yanı sıra, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu da katıldı.

ÖZGÜRGÜN

Güzelyurt ve Lefke İlçesi Kadınlar Buluşmasında konuşan Özgürgün, “Bugün UBP’ye inanmış siz değerli hanımlar ve Kıbrıs Türk halkını görüyorum. Bugün UBP ile birlikte geleceğini aydınlık gören halkımızı görüyorum ve sizin sayesinizde UBP’nin iktidarını görüyorum” diye konuştu. 

 “UBP’nin seçimlerde birinci parti çıkacağı artık herkes tarafından kabul gören bir gerçek” diyen Özgürgün, etkinliği düzenleyen UBP’li kadınlara teşekkür etti. 

TANAYDIN

Etkinliğin açılışında konuşan Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Görkem Tanaydın da konuşmasında, UBP’nin iktidara yürüdüğünü ifade ederek, birlik beraberlik çağrısı yaptı. 

Herkesi, “UBP’ye mühür vurmaya” çağıran Tanaydın, tek başına iktidar hedefini gösterdi. 

TANGÖR ÖZGÜRGÜN

Tangör Özgürgün ise konuşmasında, “UBP iktidarlarında ülkenin çehresinin değiştiğini” söyleyerek, “birlik, bereket içerisinde Anavatan Türkiye ile birlikte 7 Ocak’tan sonra devam edecek UBP iktidarı sayesinde KKTC daha da ileriye gidecek” dedi.      

MERAL EROĞLU

Başbakan’dan önce bir konuşma yapıp UBP’li kadınlara seslenen 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, her dönemde Ulusal Birlik Partisi’ni kadınların omuzladığını ifade ederek, yine kadınların gücüyle UBP’nin seçimlerden iktidar olarak çıkacağına olan inancını belirtti.

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