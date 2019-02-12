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UBP'li Öztürk'ten Çeler'e eleştiri!

Milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapıyor.

12 Şubat 2019 Salı 16:43
UBP'li Öztürk'ten Çeler'e eleştiri!

UBP milletvekili Yasemin Öztürk, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İcraatları” konulu güncel konuşma yaptı. 
Öztürk, Bakan Çeler’in özel sektöre 750 TL’lik katkı açıklamalarına işaret ederek, “Bu insanların iyi niyetini sömürmek doğru değil. Bu fon 2008’de kuruldu. Burada olan para bellidir. Bu para 2 yılın sonunda bitecek. 2 yıl sonra bu insanlar ne yapacak? Kalıcı çözümler üretmek gerekir. Kısa vadeli çözümler bir şey değildir” dedi. 
Özel sektör çalışanlarının geleceğinin patronların iki dudağı arasında olduğunu belirten Öztürk, “Sosyal Sigortası ve İhtiyat Sandığı yatırımları olmayan insanlarla ilgili nasıl bir denetim yapıldı?” ifadelerini kullandı.
Öztürk, “Ben Sayın Bakanın ‘köpeği kayboldu, Güney Kıbrıs’tan uçtu’ haberlerini görmek istemiyorum. Bu haberler benim de halkın da umurunda değil. Biz bakanın icraatlarını görmek istiyoruz. Halk hizmet bekliyor. Günü kurtarma derinde olmayalım. Artık bunları konuşalım. Devlet yönetmek kolay bir iş değil” şeklinde konuştu. 
Öztürk, engelli istihdamı konusunda neler yapıldığını da sordu.

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SANER
UBP Milletvekili Ersan Saner, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda konuştu.
Bakan Çeler’in icraatlarını eleştiren Saner, “Ayakları yere basmayan Sayın Bakan, kendini yanlış bilgilendiren sivil toplum örgütü temsilcilerinin kurbanı oluyor. Personelini dinlese bu yanlışları yapmazdı” ifadelerini kullandı.
Çeler’i “popülizm” yapmakla suçlayan Saner, “Her inşaatı denetleyeceğim diyen bakanın bu kadar denetimine rağmen 2018’de iş kazasından ölenlerin sayısı 10... Sayın Bakan’ın dünkü açıklamasında ‘her inşaata bir müfettiş mi dikeyim’ açıklaması var. Günaydın Sayın Bakan...” ifadelerini kullandı. 
Saner, “Birlikte sempozyum yaptıkları İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Başkanı, Sayın Bakan’a ‘ceberut’ diyor. Bu sivil toplum örgütü başkanı daha önce Sayın Bakan’ı yerlere gökler sığdıramıyordu. Birden ne oldular anlamıyorum...” şeklinde konuştu. 
İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetkisinin nasıl geri alınacağının tüzükle belirlendiğini de söyleyen Saner, “Sayın Bakan, ‘bu ülkeyi ben yönetirim, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetkisini de alırım…’ diyor… Bu yetki temyiz kurulunundur. Bu noktada Başbakan’ı göreve çağırıyorum. Sayın Başbakan Meclis kürsüsünde hukukla ilgili konuşurken, kendimizi hukuk derslerinde hissederiz. Şimdi hukuk dersi zamanı geldi Sayın Başbakan…” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Öztürk
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garıpler 2019-02-12 18:41:12

OZEL SEKTORDE CALISANLAR ASGARI UCRET CIKTIGI ZAMAN CALISANLAR IS VERENI BEKLER KI GONLU OLSUN ZAM ZAMANI EYLULDE OLMEYCEK KADAR VERSIN AMA YETERLI DEGIL IS VERENLER KENDILERINI DUSUNUR HEP BANA

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