UBP'li Yasemin Öztürk: "HP'nin 'uçuk' talepleri nedeniyle hükümeti kuramadık"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, BRT’de 45+ programına konuk oldu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu...

4’lü koalisyon hükümeti kurma çalışmalarında bakanlık paylaşımı konusunda sıkıntıların yaşanacağını düşündüğünü ifade eden Yasemin Öztürk, “HP, UBP’ye yaptığı ısrarı bu koalisyon çalışmalarında da devam ettirirse, diğer ortaklarla birlikte bir hükümeti kurabileceklerini düşünmüyorum” dedi.

"HP'NİN TALEPLERİ UÇUK"

Hükümeti kurma görevi UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’deyken, HP ile uzlaşıya varılmamasının en büyük nedeninin ‘Meclis Başkanlığı’ ve bakanlık konusu olduğunu aktaran Öztürk, HP’nin taleplerini ‘uçuk’ olarak nitelendirdi.

HP’nin bakanlık konusunda bu kadar ısrarcı olmamış olsaydı, hükümetin de çoktan kurulmuş olacağına değinen Öztürk, “Büyük ortağız ve bazı kritik bakanlıkların UBP’de olması gerekirdi. UBP’nin birçok taviz vermesine rağmen HP ile uzlaşıya varılmadı” dedi.

"UBP BİRÇOK TAVİZ VERDİ, YİNE DE UZLAŞIYA VARILAMADI"

Yasemin Öztürk şu açıklamaları yaptı:

“UBP‘de bir pazarlık süreci yaşandı. HP’nin bir an önce ülkenin hükümete ihtiyacı olduğunun idrak etmesi lazımdı. Büyük ortak olarak bazı bakanlıkların biz de olması iddiasındaydık. Ancak HP’nin İçişleri ve Maliye Bakanlıklarını talep ettiği sürekli basına da yansıyordu. HP bu kadar ısrarcı olmasaydı hükümet kurulmuştu. Ülkenin hükümete ihtiyacı varken, icraatların konuşulması gerekirken biz hala bakanlık konuşuyoruz. UBP birçok taviz vermesine rağmen HP ile uzlaşı sağlanmadı. Bakanlıklarla ilgili sıkıntılar yaşandığını ve HP’nin 4 bakanlık ve Meclis Başkanlığı talep ettiğine yönelik duyumlarımız oldu. HP’nin bize göre 4 bakanlık ve meclis başkanlığını istemesi uçuktur. Anlaşmazlığın en büyük sebebi budur.”

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ