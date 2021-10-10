UBP Mağusa'da İlçe Başkanını seçiyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) büyük kurultay öncesinde ilçe başkanlarını seçmeye devam ediyor.

Mağusa bölgesi ilçe başkanlığı için mevcut Başkan Olsan Oran ve Nahit Öncü yarışacak.

Bölgede ilçe başkanlığı seçiminin yanında kadın ve gençlik kolları seçimi de yapılacak.

Kongre Başbakan Ersan Saner'in katılımının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Divan, Başkan Özdemir Berova, üyeler Emine Uzun, Mehmet Akgün ve Aydın Soyer olarak belirlendi.

GENEL SEKRETER HASİPOĞLU: ARTIK FEDERASYON DEĞİL EGEMENLİK İSTİYORUZ

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı konuşmada, “22. Kurultay kapsamındaki Mağusa ilçe kongresi... 223 örgütte tamamlanan seçimlerden sonra ilçe seçimlerine geçtik. Bu süreçte KKTC'yi kuran partili olarak, dış politikada yeni bir yol istiyoruz” ifadelerini kullanarak, “Artık federasyon değil egemenlik istiyoruz” dedi.

Hasipoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Takvim işlemeye başladı... 3 Nisan 2022 erken seçim kararı meclisin gündeminde. Kurultay süreci tamamlandıktan sonra, önce erken genel seçimler; ardından yerel seçimlerde başarılı olmak hedefimizdir. 3 yıl boyunca başarılı şekilde yönetimde bulunan ilçe başkanına teşekkür ederim ve aday olma konusunda büyük bir özveri ile çalışan adaylara teşekkür ederim. Günün sonunda vuracağınız mühür UBP içindir.”

GENEL BAŞKAN SANER: BİZ KONUŞMUYORUZ, İCRAAT YAPIYORUZ

“Bugün bir seçim ve dışarıda bir demokrasi şöleni havası var, bugün burada 25 yıl geriye gittim” diyerek sözlerine başlayan UBP Genel Başkanı Ersan Saner, 1996-1998 yılından anekdotlar anlattı.

Kendisinin de adım adım bugünlere geldiğini aktaran Saner, UBP’nin KKTC’nin teminatı olduğuna vurgu yaparak geçmişte UBP’ye hizmet etmiş olanlara teşekkür etti.

Yapılacak seçimlerle birlikte tek kazananın UBP olacağını söyleyen Saner, “Biz konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz, icraatlarımız ile ortadayız” dedi.

Koronavirüs sürecindeki ‘performanslarına’ işaret eden Saner, dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığımızı ve bunun da ‘icraatların karşılığı’ olduğunu söyledi.

Ardından UBP mevcut Mağusa İlçe Başkanı ve yeniden aday olan Olsan Oran çalışma faaliyetlerini aktardı.

Faliyet ve Mali raporların oylamasının ardından saat 10.45 sıralarında oylamaya geçildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c88-GAZIMAGUSA/n395982-ubp-magusada-ilce-baskanini-seciyor