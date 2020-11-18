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UBP Meclis grubu toplandı

UBP Meclis Grubu bugün toplanarak hükümetin ‘son aşamasını’ tartışıyor...

18 Kasım 2020 Çarşamba 11:23
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UBP Meclis grubu toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu bugün toplanarak hükümet kurma çalışmalarındaki son gelişmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapıyor.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “bütçeyi geçirecek, ülkenin ivedi sorunlarına el atacak bir hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştıklarını” belirtmişti.

Saner, dün yaptığı açıklamada “Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nun bugün yapacağı toplantıda son gelişmelerle ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağını, ardından da çalışmaların son aşamasına geçileceğini” kaydetmişti.

Hükümeti kurma görevi aldığı ilk günden bu yana parti yetkili organlarının tam desteği ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Saner, KKTC halkını bilen, anlayan bir parti olarak, halkın beklentisinin istikrarlı bir hükümet olduğundan hareketle tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatmıştı.

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