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UBP Meclis Grubu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu öncesinde UBP Meclis Grubu toplandı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 09:54
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UBP Meclis Grubu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu öncesinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu’nun saat 09.30 sıralarında toplandı.

Kıbrıs Postası’na konuşan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partinin meclis grubunun “her pazartesi olduğu gibi” Genel Kurul öncesi toplanacağını belirtti.

HÜKÜMET KURMA GÖREVİ... "CUMHURBAŞKANINDAN HERHANGİ BİR DAVET GELMEDİ"

Saner, hükümet kurma görevini devralmak üzere gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı’na gidip gitmeyeceğine ilişkin soru üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan herhangi bir davet gelmedi, bilgi vermem mümkün değil” dedi.

Söz konusu toplantıda, dün akşam yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİNDEKİ SON GELİŞMELER

Anımsanacağı üzere dün akşam UBP, YDP ve DP yetkilileri, UBP Genel Merkezi’nde toplanmış ve “üçlü azınlık hükümeti” konusunda kısmen mutabakata varmıştı.

Toplantıya katılan isimler arasında bulunan DP Milletvekili Serdar Denktaş, toplantı çıkışı yaptığı açıklamasında; “hayırlı olsun” demiş ve Denktaş’ın bu sözü, koalisyona ilişkin olumlu bir atmosferin oluştuğu yönünde yorumlanmıştı.

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre üç siyasi parti genel başkan ve yetkililerinin katıldığı dün akşamki toplantıda, kabine dağılımı dâhil gerçekleşti.

Buna göre; UBP, Başbakanlık ve 7 Bakanlık alıyor, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Demokrat Parti’ye kalıyor...

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise Yeniden Doğuş Partisi’ne geçiyor...

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.

3 siyasi partinin Meclisteki sandalye sayısı 25...

Güven oylamasının görüşüleceği Meclis Genel Kurulu’nun açılması için nisabın sağlanması konusunda da görüş birliği olduğu öğrenildi.

Güven oylaması için mecliste o anki nisabın bir fazlası yetiyor.

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA

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