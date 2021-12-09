UBP Milletvekili aday adayı Feyzi Hansel’den KAR-İŞ’e ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili aday adayı Avukat Feyzi Hansel, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette taşımacılık sektörünün sorunlarını dinleyen Hansel kendini; “Dövizdeki aşırı artış ve akaryakıttaki sıkıntılar, zaten pandeminin de etkilemiş olduğu taşımacılık sektörü için yeni yangınlar çıkarmıştır. Bu yangınlar da, hem sektörün ayakta durmasını zorlaştıran bir pozisyondadır, hem de aslında modern devletlerin, medeni insanların günlük ulaşımda, erişimde tercih ettikleri toplu taşıma hedefini de sekteye uğratmaktadır” cümleleriyle ifade etti.

Yaklaşık 15 senedir yasa ve tüzük çalışmaları yaptığını hatırlatan Hansel, bir memleket sevdalısı olarak yapılması gereken daha çok iş olduğunu kaydederken, “İster milletvekili olayım, ister olmayayım, ekmeğini yediğim eğitimini aldığım mesleğimin bana yüklediği vicdani ve toplumsal görev, nefes aldığım müddetçe halkımızın sorunlarını giderecek yasa çalışmaları hazırlayıp hükümetlere sunmaya devam etmektir” dedi.

Hansel ifadelerinde, “Partimin içerisine girmiş olduğu hızlı değişim ve Sayın Genel Başkan’ın yarattığı devinim bana güvence vermektedir ki, bu dönem hazırlayacağım çalışmalar, ister mecliste olayım, ister dışarıda olayım, değer bulacak ve yasalaşma ihtimalleri olabilecektir” sözlerine de yer verdi.