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UBP Milletvekili Aday Belirleme Sürecinde Sürpriz İsimler Öne Çıktı!

UBP’de gözler bugün yapılacak elde sayıma çevrildi

12 Aralık 2021 Pazar 10:05
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UBP Milletvekili Aday Belirleme Sürecinde Sürpriz İsimler Öne Çıktı!
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı belirleme ve adayların sıralama seçiminde optik okuyucunun sonuçları açıklanırken, gözler bugün yapılacak elden sayım sonuçları ve resmî açıklamaya çevrildi.

Atatürk Spor Salonu’nda gün boyu yapılan milletvekili aday adaylarının seçimine 17 bin 533 üyeden 8 bin 727 üye katılarak oy kullandı.

Sabaha yakın saatlerde tamamlanan optik okuyucu sayımında bazı oylar geçersiz olarak sayıldı. Bugün elden yapılacak sayım sonucu tabloda belirtilen bazı sıralamalarda değişiklik de olabileceği belirtiliyor.

UBP Milletvekilliği aday adaylarının ilk açıklanan optik okuyucu seçim sonuçlarına göre İskele’den mevcut milletvekili ve aynı zamanda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz sıralama dışında kaldı.

UBP’de, pazartesi günü açıklanması beklenen kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının da tabloya dahil olması ile sıralama tam olarak netleşecek.

Seçime katılacak partiler kontenjan adayları be kadın kotası adayları dahil; Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke’den 2 milletvekili adayı çıkarma hakkına sahip.

UBP milletvekili aday seçimi ve sıralamaları Optik okuyucuya göre şu şekilde oluştu:

Fotoğraf açıklaması yok.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBP
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