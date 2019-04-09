Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

UBP milletvekili Ali Pilli, sel konusunda konuştu. Pilli, “Son yıllardaki yağmurlar berekete değil felakete dönüştü” dedi.

Maddi ve manevi zarara neden olan sellerle ilgili derslerin alınmadığını söyleyen Pilli, “Artık gerekli tedbirler alınmalı” dedi.

Sellerin hemen hemen tüm bölgelerde etkili olduğunu belirten Pilli, Ciklos’ta hayatını kaybeden 4 genci andı. Pilli, Ciklos’taki çalışmaların tamamlanmamasını eleştirdi.

Hükümete, “kalıcı çözüm üretmesi” çağrısında bulunan Pilli, trafik kazalarına da işaret ederek, “Hükümet tüm yolları masaya yatırmalı. Çalışmalara başlamalı” dedi.

Özelikle yol kenarlarında oluşan otların kazalara neden olduğunu da belirten Ali Pilli, Lefkoşa-Güzelyurt yolunun alt yapısının son dönemde daha da bozulduğunu söyledi.

“Hatayı yapanla hatayı görüp düzeltmeyen aynı sorumlulukta” diyen Pilli, ülkedeki her türlü alt yapının, değişen iklim koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ali Pilli, selde zarar görenlerin kısa sürede tazmin edilmesini isteyerek, selden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞAHALİ: “ASLOLAN SORUNLARI GİDERMEK”

Tarım Bakanı Şahali yeniden söz aldı. Şahali, altyapıya ilişkin yığınla sorun ve ihmaller olduğunu söyledi.

Şahali, “Sorumlusunun kimin olduğunu tartışmak sorunları çözmüyor. Aslolan sorunları gidermek” dedi.

Tarım Bakanı Şahali, Ciklos’la ilgili önümüzdeki günlerde ihale sürecinin başlayacağını açıklayarak, “Son yüz yılın en fazla yağışını alan yılını yaşıyoruz. Ta Girne-Lefkoşa yolu yapılırken öngörülmeyen bir çalışma yapıyoruz. Projeyi bu kadar yağan yağış kadar miktar ve hızına göre yapacağız. Ciklos’taki bekleyiş bununla ilgili” dedi.

Değirmenlik-Dağ yolu konusunda konuşan Bakan Şahali, bu yolun bütünüyle yenilenmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şahali, hükümet olarak ihmallerin, kusurların giderilmesiyle ilgili hassasiyetlerine işaret ederek, “Bunlar bir günlük meseleler değil. KKTC gibi kaynakları sınırlı ve dezavantajlı bir ülkenin bu çalışmaları kısa süre içinde bitirmesi mümkün değil” dedi.

TC’nin yardımlarının önemine de işaret eden Şahali, seferberlik vurgusunda bulundu.