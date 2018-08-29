UBP Milletvekili Sucuoğlu:Halkın alım gücü kalmadı

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki siyasi, ekonomik, küresel gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, politik, siyasi ve jeopolitik durumu neticesinde Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında maalesef sene başından günümüze gelinceye kadar yaklaşık % 60’a varan değer kaybı yaşadığını belirtti.
Temmuz sonu Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine göre enflasyonun % 14,64 olarak gerçekleştiğini dile getiren Sucuoğlu, ilk altı ayda kamu çalışanlarının brüt maaşlarına % 12,11 oranında, asgari ücretliye ise brüt % 10,7 oranında artış verildiğini kaydetti.
“KKTC Devleti’nin yürütmesinden sorumlu 4’lü koalisyon hükümeti yaşanan bu yıkıcı ekonomik kriz neticesinde maalesef dağınık-savruk ve yönetimsel zafiyetler göstermektedir. Bunun neticesinde, halkımız gerçek anlamda hem ekonomik hem de psikolojik bir travma ile karşı karşıyadır. Hâlbuki ülke gerçekleri ile bağdaşan daha yapıcı ve her sektör paydaşları ile birlikte hareket edip, bu yaşanan krizden çıkmanın yolları hızla alınmalıydı” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, alınan her kararın panik-telaş halinde alındığından ötürü kararların geri çekilmesine veya tartışılmasına sebebiyet verildiğini ve hükümete olan güvenin yerle bir edildiğini ileri sürdü.
Sucuoğlu, yaşanan krizin daha da derinleştiğini, hükümet etmenin verdiği sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.
“RANDEVU KRİZİ”
“Haftalardır gündemdeki sıcaklığını koruyan anavatan ile “randevu” krizi sizin acemiliğinizden ve devlet yönetim ciddiyetsizliğinizden ötürü maalesef iki ülke arasındaki Ana-Yavru ilişkisini zedelemiştir” diyen Sucuoğlu, 2016-2018 TC-KKTC “Yapısal Dönüşüm Programı” çerçevesinde 8 ayın sonunda hükümetin hiçbir reforma imza atmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye verilen kredi ve hibe miktarlarını bile ülkeye kazandıramadıklarını ileri sürdü.
Hükümet olarak arkasına sığındıkları “döviz krizi” söyleminin de halk nezdinde haklı çıkarmayacağını iddia eden Sucuoğlu, “7 Ocak 2018 seçimlerinden önceki söylemleriniz maalesef icraat noktasında sizi sınıfta bırakmıştır” dedi.
Sucuoğlu şunları savundu:
“O kadar bir aciz yönetim sergiliyorsunuz ki, kiracılar için bir hafta önce belirlediğiniz döviz kurlarını bir hafta sonra revize ediyorsunuz. Peki, kiralayanlar açısından yani mal sahiplerinin bankaya olan kredilerini niye Bankalar Birliği ile uzlaşarak sabitlemiyorsunuz? (Banklar Birliği yaptığı açıklamada bu konuda orta yolun bulunacağını açıklamıştı.) Sonrada size “Acemiler Mangası” deyince kızıyorsunuz.
Ülkemizde daralan hatta durma noktasına gelen ülke ekonomisi için hızla piyasaya sıcak para aktarmanız ve son 8 aydır bozulan Kamu mali disiplinine yönelik çalışmalarınız tüm ülke insanımızın yaşam refahı ve mutluluğu için son derece önemlidir”.
UBP Milletvekili Sucuoğlu:Halkın alım gücü kalmadı
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, sekiz ayda halkın alım gücünün kalmadığını söyledi. Sucuoğlu, 23 maddelik sözde ekonomik çözüm önerisi kararı alan hükümetin maalesef KDV indirimleri ile halkı değil tüccarı düşündüğünü savundu.
29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:27
Hiç sizin partiye muhtaç olacağımızı tahmin etmiyordum.VAllahi sizden özür diliyorum.Halkçı ve Emekçilerin bize bu yaptığını görünce ,size birşey söylemeye hakkımız yok.
Hassiktir ordan bee....Yalaka...Beğen (2) Beğenmedim! (1)
dogrudur dogru , ubp olaydi Dolar 3 euro 4 sterlin 5 olurdu :) petrol 2 TL , elektrik 10 kurus , tupgaz bedava asgari ucret 10 milyar olurdu :)) buna inaniyoruz yuruyun gencler
Ha ha haaaaa hah...Yaşa be arkadaş,durumu kısaca yüzüne vurdun bu lafazanın...Beğen (2) Beğenmedim! (1)
Sizler gibi Hırsızlar Birliği yerine, size göre acemiler mangası bize göre ise dürüstler takımı olan bu hükümeti tercih ediyoruz. Bu zor günler de geçecek. UBP’nin yaptıklarını unutmadık, sizin yaptıklarınızı da Bayım.
Öyle şikayet diyoruz ki ....sanki TL'yi basan biz,merkez bankasını yöneten biz,bütçemiz hep artıda,ihracat-ithalat rakamlarımız + milyar dolarlarda ve kalkmış hükümeti eltiriyoruz! TL kullanmaya mahkumuz ve TL'nin kontrolü de bizde değil.Beklenmedik bir devalüasyonla (aslında geleceği belliydi) karşı karşıya kaldık.Hükümet de 40 yıllık bir hükümet değil;bomba onların kucağına düştü.Evet hepimizin dertleri var ama herşeyden de bu hükümeti suçlamak,sorumlu tutmak biraz insafsızlık olmuyormu?
Hühümet halkı değil de tüccarı düşündü diyorsun da a sucu,en azından birinden birini düşünmüş hükümet.Sizin herzaman yaptığınız gibi kendi cebini düşünmemiş...Hamma hummasız kaldınız ya,kuduruyorsunuz! Yatıp kalkıp nasıl kötüleyecek nasıl karalayacaksını onu düşünüyorunuz..Ama nafile..İyisimi sen ağzından tükrük saça saça bu lafazanlıkları bir kenara bırak....
Bu adam çok yakında Başkan adam gibi konuşuyor anlatıyor . Baştakiler hiçbir şey yapmasa bu adamın söylediklerine kulak verse yeter.
Mevcut hükümet de sorunları ve be yapılması gerektiğini anlatıyor ama anlamak istemeyenler anlamıyor. Döviz bu hale geldikten sonra hiçbir hükümet çözüm bulamaz. Sabırla dayanmayı öğreneceğiz, başka yolu yokBeğen (1) Beğenmedim! (0)
İsmini saklayan arkadaşım eski bir sendikacı olarak kamu calısanları dar gelirli olarak tum haklarımızı bize ubp verdi once bunu goren marketlerdeki fiyatları gordunmu girme sorunun var sanırım bes toptancı uc tane bugday ithalat ısınma iki tane motorin ithalat ısınma ulke peskes cekıldı kim tuccarın yanında adına emekcı diyenler tuccarın yanındadır AC gozunu girmeye basla sn faiz sucuoglu tesbıtlerınız yerinde helal olsun size verdiğimiz ve vereceğimiz oylara
Hemde eski sendikacıymş bu yazı yazma özürlü arkadaş..Sendikanın büfesindeydi herhalde yada odacı...Kimbilir..Ubp'nin yalakası olduğu belli..Aslında buna cevap vermeye ble değmezdi ama işte..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
İsmini saklayan arkadaşım eski bir sendikacı olarak kamu calısanları dar gelirli olarak tum haklarımızı bize ubp verdi once bunu goren marketlerdeki fiyatları gordunmu girme sorunun var sanırım bes toptancı uc tane bugday ithalat ısınma iki tane motorin ithalat ısınma ulke peskes cekıldı kim tuccarın yanında adına emekcı diyenler tuccarın yanındadır AC gozunu girmeye basla sn faiz sucuoglu tesbıtlerınız yerinde helal olsun size verdiğimiz ve vereceğimiz oylara