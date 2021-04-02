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UBP MYK bugün toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün saat 16.00’da Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

02 Nisan 2021 Cuma 09:30
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UBP MYK bugün toplanıyor

Koronavirüs nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle, Parti’nin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binasında yapılacak MYK toplantısını gündeminde şu konular bulunuyor:

1- Genel Başkan’ın Kovid 19 salgını ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesi ve MYK’nın yapacağı değerlendirmeler

2- Parti Genel Sekreterliği, Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erkem seçimi konularının değerlendirilmesi

3- Partiye üyelik konusu ve başvuruların ele alınması 

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