UBP MYK bugün toplanıyor

Koronavirüs nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle, Parti’nin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binasında yapılacak MYK toplantısını gündeminde şu konular bulunuyor:

1- Genel Başkan’ın Kovid 19 salgını ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesi ve MYK’nın yapacağı değerlendirmeler

2- Parti Genel Sekreterliği, Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erkem seçimi konularının değerlendirilmesi

3- Partiye üyelik konusu ve başvuruların ele alınması