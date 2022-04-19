UBP MYK'dan Sucuoğlu'na tam destek

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başlanlığında toplanan UBP MYK’ya MYK üyelerinin yanı sıra milletveilleri de katıldı.

Toplantı sonucunda şu açıklama yapıldı:

Ulusal Birlik Partisi olarak son siyasal gelişmelerin değerlendirildiği genişletilmiş MYK toplantısına bakanlar, milletvekillerı, MYK üyeleri ve ilçe başkanlarını katıldı. Toplantı sonucunda Genel Başkan ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na oy birliği ile tam destek verilmiş ve Genel Başkanın önderliğinde birlik ve beraberlik bir kez daha vurgulanmıştır. Hatırlanacağı üzere partililerimizin teveccühü ile Dr. Faiz Sucuoğlu %60 oy oranıya Genel Başkan seçilmiştir. Partinin başında miletvekilliği erken genel seçimini yaşamış ve hep birlikte 24 milletvekili ile seçim zaferi kazanmıştır. Halkımızın iradesi ile hükümeti oluşturmuştur.

Başbakanın vizyonuna uyum sağlama konusunda zorlanan arkadaşımızın görevden alınması iradesine tam destek verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığına sunulan iradenin ivedi bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, kritik MYK toplantısının ardından basına bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “UBP bir bütündür ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir ancak disiplin şarttır. UBP’ye ciddi boyutta zarar verecek hatalar yapan arkadaşlarımız uyarılır” dedi.

UBP’yi bir ağaca benzeten Sucuoğlu, “Her yaprağı bizim için çok önemlidir...” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın alacağı kararı görelim” diyen Sucuoğlu, parti disiplinini bozan milletvekillerine ve diğer yetkililere karşı adım atılacağı, bu konuyla ilgili MYK’nın yeniden toplanacağını söyledi.

İstifa sürecini de aktaran Sucuoğlu, “Bugün saat 11.00 gibi diğer ortaklarımızla görüştük ve yazılı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bildirdik. Saat 16.00 ile 16.30’a kadar cevap bekledik, ancak alamadık. Her iki kararın da geri alınması söz konusu değil” diye konuştu.