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UBP MYK tamamlandı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:00
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UBP MYK tamamlandı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu (UBP MYK) toplantısı tamamlandı. 
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, yoğun bir süreç içerisinden geçtiklerini ve bu çerçevede çalıştıklarını ifade ederek, yaklaşık 3 saat süren toplantıda, örgütlerle ilgili nasıl bir plan program yapacaklarını konuştuklarını söyledi.  
Sucuoğlu, ilçe başkanlarıyla yaptıkları toplantı hakkında MYK’ya bilgi verdiklerini ifade ederek, “Şu an için parti içerisinde bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

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