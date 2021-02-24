UBP MYK TOPLANDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.
Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’nda bulunan UBP Genel Merkezi’nde saat 16.15’te UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan UBP MYK, güncel konuları değerlendirecek.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.
Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’nda bulunan UBP Genel Merkezi’nde saat 16.15’te UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan UBP MYK, güncel konuları değerlendirecek.