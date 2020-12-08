UBP MYK toplandı

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu az önce toplandı.

Hükümet kurma görevini ikinci kez aldıktan sonra, UBP- DP-YDP Hükümeti için bir dizi görüşme gerçekteştiren UBP Başkan Vekili Ersan Saner, parti yönetimini bilgilendiriyor.

MYK'nin ardından Parti Meclisi'ni de toplayacak UBP'de, kabinenin 'son şeklinin' verilmesi de bekleniyor.

UBP - DP- YDP Azınlık Hükümeti, bugün saat 17:00'de Hükümet Protokolü'nü de sunacak, Cumhurbaşkanı'na kabinenin ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.