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UBP MYK toplandı

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu az önce toplandı.

08 Aralık 2020 Salı 15:00
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UBP MYK toplandı

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu az önce toplandı.

Hükümet kurma görevini ikinci kez aldıktan sonra, UBP- DP-YDP Hükümeti için bir dizi görüşme gerçekteştiren UBP Başkan Vekili Ersan Saner, parti yönetimini bilgilendiriyor.

MYK'nin ardından Parti Meclisi'ni de toplayacak UBP'de, kabinenin 'son şeklinin' verilmesi de bekleniyor.

UBP - DP- YDP Azınlık Hükümeti, bugün saat 17:00'de Hükümet Protokolü'nü de sunacak, Cumhurbaşkanı'na kabinenin ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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