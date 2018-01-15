UBP MYK toplanıp değerlendirme yapacak

7 Ocak'ta yapılan Erken Genel Seçimin ardından ortaya çıkan 6 partili meclis aritmetiği doğrultusunda olası bir koalisyon hükümeti için partilerin gayrı resmi görüşmeleri devam ederken en güçlü alternatifin UBP-DP ve YDP’nin yer alacağı 15 Aylık seçim hükümeti olduğu netleşiyor.

Haberal Kıbrıslı gazetesinde yer alan habere göre; dün Lefkoşa’dan başlayarak Mağusa, İskele ve kırsal alanda sağı temsil eden 3 partinin seçim hükümeti üzerinde prensipte anlaştığı, ayrıntılarda büyük oranda mesafe katedildiği konuşuldu.

Hükümet arayışlarını soğukkanlılıkla yürüterek sessizliğini başarılı bir şekilde koruyan Ulusal Birlik Partisi’nin hafta ortasında genel merkez yönetim kurulunu toplayarak gelinen son noktayı değerlendireceği öğrenildi.

MALİYE VE TURİZM BAKANLIĞI YİNE DP'YE VERİLECEKMİŞ!

UBP’ne yakın çevrelerden gelen haberlere göre; partiyi hükümet dışında bırakacak CTP-HP-TDP-DP hükümet alternatifiyle eli güçlenen Serdar Denktaş’ıikna etmek için olağanüstü çabalar harcanıyor. Ülkenin çözüm bekleyen iç ve dış sorunları, TC hükümetinden gelen telkinler ve tabanın yani vatandaşın kaos ortamı yerine sürdürülebilir bir hükümet oluşturulmasından yana tavrı, ülkenin en güçlü sivil toplum örgütlerinden bu yönde gelen istemleri değerlendiren UBP kurmaylarının DP’ne halen uhdesinde olan Maliye ve Turizm bakanlıklarını vermeyi kabul ettiği öğrenildi.

YDP TEK BAKANLIKLA YETİNECEK

Ancak bu güçlü hükümet alternatifinin hayat bulması için “ muhtemel bir erken seçimde tabanının eğilimlerini dikkate alarak daha da güçleneceğine” inanan Yeniden Doğuş Partisi’nin altı güçlü ama tek bakanlıkla yetinmesi gerekiyor.

YDP'DE PAZARLIK GÜCÜ ARTIRMA ÇABASI MI?

Parti kurullarından beklediği yetkiyi alan Başkan Arıklı’nın “iğreti bir koalisyona yama olmayız” yönündeki açıklamalarını pazarlıktaki gücü artırma çabası olarak değerlendiriliyor.

Kurucu Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun TC medyasına verdiği son değerlendirmede doğrudan erken seçim yerine iç ve dış gelişmelerin dikkate alınarak bir an önce koalisyon hükümeti oluşturulmasını işaret etmesi, UBP’nin HP ile hükümet kuracağı yönündeki haberlerin spekülasyondan ibaret olduğunun HP yetkililerince de teyit edilmesi, CTP – HP – TDP – DP nin yer alacağı 4’lü koalisyon alternatifinin TC ile imza bekleyen İşbirliği Protokolleri ve Güney Kıbrıs Başkanlık Seçimleri sonrasında yeniden gündeme getirilmeye çalışılan görüşme süreçlerinde KKTC olarak saptanması gerekecek yeni B planında duvara toslayıp 3 ayda bozulma ihtimali, ülke siyaset gündemini UBP-DP-YDP Erken Seçim Hükümeti alternatifi üzerinde yoğunlaştırmaya devam ediyor…