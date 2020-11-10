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UBP MYK ve Parti Meclisi Toplanıyor

UBP MYK ve Parti Meclisi Toplanıyor

10 Kasım 2020 Salı 09:18
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UBP MYK ve Parti Meclisi Toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkili organlarının “kurultay” gündemiyle bugün toplanacağı belirtildi.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun saat 14.00’de, UBP Parti Meclisi’nin ise saat 15.00’de toplanacağını belirtti.

Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi’ni ziyareti sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine, UBP’nin henüz kurultay kararı almadığına işaret etti. Saner, kurultayla ilgili kararın bugün UBP’nin yetkili organlarında görüşüleceğini kaydetti.

Saner, Faiz Sucuoğlu’nun yeniden genel başkan adayı olacağı yönündeki haberlere ilişkin soruyu yanıtında, bu yönde bir bilgisi olmadığını ancak kurultay kararı alınmadan adaylık süreci başlamasının mümkün olmadığını söyledi. 

Kurultayda aday olan 5 kişiden hiçbirinin yeniden aday olmayacağına ilişkin kararın hatırlatılması üzerine Ersan Saner,  “18 arkadaşımın hükümeti kurduğum takdirde tam anlamıyla arkamda duracağına dair imzalı taahhütleri var” dedi. 

Son Güncelleme: 10.11.2020 10:43
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