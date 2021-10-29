UBP'nin 3 başkan adayı Binali Yıldırım'ı birlikte karşılayacak

TBMM Eski Başkanları'ndan Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi, ev sahibi UBP'de hazırlıklar sürüyor...

UBP Kurultayı'na konuk olarak katılacak Binali Yıldırım'ın yarın sabah saat 09.00'da özel uçakla KKTC'ye gelmesi bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, Binali Yıldırım için anlamlı bir karşılama yapılacak.

UBP'nin 3 Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin, kurultay konuğu Binali Yıldırım'ı Ercan Havaalanı’nda birlikte karşılaması bekleniyor.

Yıldırım'ın, yarın gerçekleşecek kurultayda, bir konuşma yapacağı da ifade ediliyor.

Kaynak - Haber : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n398300-ubpnin-3-baskan-adayi-binali-yildirimi-birlikte-karsilayacak