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UBP'nin 3 başkan adayı Binali Yıldırım'ı birlikte karşılayacak

UBP'nin 3 Genel Başkan adayı; Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin, kurultay konuğu Binali Yıldırım'ı Ercan’da birlikte karşılayacağı öğrenildi.

29 Ekim 2021 Cuma 13:46
208 Okunma
UBP'nin 3 başkan adayı Binali Yıldırım'ı birlikte karşılayacak
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TBMM Eski Başkanları'ndan Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi, ev sahibi UBP'de hazırlıklar sürüyor...

UBP Kurultayı'na konuk olarak katılacak Binali Yıldırım'ın yarın sabah saat 09.00'da özel uçakla KKTC'ye gelmesi bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, Binali Yıldırım için anlamlı bir karşılama yapılacak.

UBP'nin 3 Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin, kurultay konuğu Binali Yıldırım'ı Ercan Havaalanı’nda birlikte karşılaması bekleniyor.

Yıldırım'ın, yarın gerçekleşecek kurultayda, bir konuşma yapacağı da ifade ediliyor. 

Kaynak - Haber : Kıbrıs Postası  https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n398300-ubpnin-3-baskan-adayi-binali-yildirimi-birlikte-karsilayacak

Son Güncelleme: 29.10.2021 14:59
Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım
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