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UBP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın resepsiyon düzenlenecek

UBP kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yarın akşam bir kutlama etkinliği gerçekleştirecek.

10 Ekim 2021 Pazar 13:35
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UBP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın resepsiyon düzenlenecek
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Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 46’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yarın akşam bir kutlama etkinliği gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede Lefkoşa Elysium Park’ta yarın akşam saat 19.00’da protokol, üyeler ve halkın katılacağı bir resepsiyon düzenlenecek.

Resepsiyon, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in tebrikleri ile başlayacak.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun resepsiyonu açışından sonra Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner “Geçmişte izimiz; geleceğe sözümü var” konulu bir konuşma yapacak.

Bunu arzu etmeleri halinde UBP eski Genel Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ile UBP eski Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları izleyecek.

Öte yandan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’in daha önce yarın sabah saat 10.00’da yapacağı açıklanan basın toplantısı Meclis ve Hükümet çalışmaları nedeniyle önümüzdeki günlere ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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