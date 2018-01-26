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UBP'nin son durağı YDP oldu

UBP hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde YDP’yi ziyaret etti. Özgürgün, “Bir koalisyon konusunda adım atabileceğimi görmüş bulunuyorum” dedi...

26 Ocak 2018 Cuma 19:31
UBP'nin son durağı YDP oldu
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile beraberindeki heyet, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek YDP heyetiyle görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonucunda her iki parti başkanı basına açıklama yaptı.

ARIKLI 'TOPLUM SÖZLEŞMESİNE' İŞARET ETTİ

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin olası bir icraat hükümetine girebileceğini, bunun şartının YDP’nin “Toplum Sözleşmesinin” hükümet programına girmesi olduğunu yineledi ve UBP Genel Başkanının halihazırda bu maddelerin çoğunun kendi programlarında olduğunu söylediğini dile getirdi.

Arıklı, teknik komitelerde alacakları neticeler doğrultusunda, Pazartesi YDP MYK’sında koalisyon konusunu gündeme getireceklerini belirtti.

ÖZGÜRGÜN: "BİR AN ÖNCE TAMAMLANIP NETİCEYE BAĞLANMALI"

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, partilerden aldıkları randevular neticesinde, bugün son görüşmeyi YDP ile yaptıklarını belirterek, görüşmelerin bir an önce biterek bir neticeye bağlanması gerektiğini ifade etti.

Kendisinin daha önce bu gece görevi Cumhurbaşkanı’na iade edebileceğini belirttiğini de hatırlatan Özgürgün, sandığa bir iradenin yansımış olduğunu ve bu iradeden bir hükümet çıkmasının mümkün olduğunu söyleyerek, UBP’nin çalışmalarını buna göre yaptığını kaydetti.

DP ve YDP ile yaptığı görüşmelerde bir koalisyon konusunda adım atabileceğini gördüğünü belirten Özgürgün, YDP ve DP ile görüşmelere devam edilebileceğini ve bir neticeye varılabileceğine inandığını söyledi.

YDP Genel Başkanı Arıklı’ya teşekkür eden Özgürgün, ülkeye hizmet edebilecek, projeleri hayata geçirebilecek, icraat yapabilecek bir hükümetin ortaya çıkmasını umduğunu söyleyerek, bu süreçte bir araya geldikleri tüm partilere teşekkür etti ve birkaç gün daha temaslara devam edeceğini sözlerine ekledi.

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