Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

UBP Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11. Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor.

30 Ekim 2020 Cuma 14:20
784 Okunma
UBP Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılıyor

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00'da yapılacak açılışla başlayacak Olağanüstü kurultay, 20.00'de, oy verme işleminin sona ermesiyle tamamlanacak. 

Açılış, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in konuşmasıyla başlayacak başkanlık seçiminde oy verme işleminin  11.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. 

5 adayın yarışacağı kurultay Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak. 

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, kurultayda yapılması planlanan Elektronik uygulamanın adayların itirazından dolayı yapılamayacağını ifade etti. 

Saner, kurultayda sadece parti Başkanını değil müstakbel Başbakanın da seçileceğini ifade ederek, kurultayın önemine işaret etti. 

Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla kutlanamayan UBP'nin 45. kuruluş yıl dönümünün de kurultayda büyük bir onur ve demokrasi şöleniyle kutlanacağını kaydetti. 

Son Güncelleme: 30.10.2020 18:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dursun Oğuz: "Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır..."
Dursun Oğuz: "Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır..."
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı aradı
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı aradı
KKTC AKUT İZMİR İÇİN YOLA ÇIKMAYA HAZIR
KKTC AKUT İZMİR İÇİN YOLA ÇIKMAYA HAZIR
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim