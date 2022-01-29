Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

UBP Parti Meclisi, Sucuoğlu'na hükümet kurma çalışması için yetki verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma çalışmaları için yetki verdi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 21:41
89 Okunma
UBP Parti Meclisi, Sucuoğlu'na hükümet kurma çalışması için yetki verdi
banner108

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim sonuçlarını ve seçim sonrası süreci değerlendirdiklerini kaydederek, verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Parti Meclisi’nden hükümet kurma çalışmaları için yetki aldığını belirten Sucuoğlu, hükümeti kurmak için Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin seçim öncesi ve seçim sonrası olgun, homojen ve kırılgan olmayan bir yapıyı başardığını kaydeden Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte de UBP’nin bir bütün ve tek yumruk olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Sucuoğlu, “Meclisin çalıştığı son dönemde karma oyun kaldırılması yönünde oy birliği ile karar almıştık ama sayımız yetmediği için bunu başaramadık. Şu anda görebildiğim kadarı ile bu seçimlerde de bayağı bir ders alan arkadaşlarımız oldu. Dolayısı ile karma oyun kaldırılması büyük bir ihtimalle Meclis açıldıktan sonra ilk birkaç yasal değişiklikten biri olacaktır ve bu karma oy olayını bu şekilde bitirmiş olacağız” dedi.

Hükümetin kurulması anlamında gayrı resmi temaslar yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, toplantıda bu temaslarla ilgili bilgi verdiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte de belli bir noktaya geldikten sonra yine Parti Meclisi’ni bilgilendireceklerini söyledi.

UBP başkanlığında 5 yıl sürecek bir hükümet kurmak için çalıştıklarını da söyleyen Sucuoğlu, “Pazartesi itibarı ile tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah yemin törenine kadar ve görevlendirme gününe kadar hükümet anlamında belli bir aşamaya geleceğiz ve görevlendirme aldıktan sonra çok vakit harcamadan hükümetimizi kurmuş olacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var!
Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var!
Dizdarlı: Tüm sorumluluk devlette, nasıl tespit edilemedi?
Dizdarlı: Tüm sorumluluk devlette, nasıl tespit edilemedi?
Bafra Gıda, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde gıda yardımını üstleniyor!
Bafra Gıda, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde gıda yardımını üstleniyor!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim