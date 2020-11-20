UBP Parti Meclisi toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi bugün saat 15.00’te yoplanıyor...

Ersan Saner, 'HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ İADE' SİNYALİ VERMİŞTİ

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dün akşam basına yaptığı açıklamada; partilerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, UBP'nin yol haritasının Parti Meclisi toplantısından sonra netleşeceğini açıklamıştı.

Saner, UBP’nin tüzüğü gereği hükümeti kurma kararı ve aynı zamanda bozma kararı yetkisinin Parti Meclisi’nde ele aldığını ifade ederek, görevi iade konusunun da orada değerlendirileceğini kaydetmişti.

Öte yandan dünkü açıklamasında hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yapılan görüşmelere de değinen Saner, HP ile toplantıların samimi ortamda gerçekleştiğini ancak meyvelerini toplayamadıklarını dile getirerek, heyetlerin karşılıklı bir araya gelememesinin dezavantajını yaşadıklarını aktarmıştı.